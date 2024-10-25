Esenyurt’ta komşular arasında park yeri kavgası çıktı: O anlar kamerada

Esenyurt'taki olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki komşu arasında araçlarını park ettikleri yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, yumruk ve tekmeyle birbirlerine vurmaya başladı. Dakikalar boyunca sokakta tartışan ardından birbirlerine saldıran komşuların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.