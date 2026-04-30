1 MAYIS İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

SEFERLERDE DÜZENLEME

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü süresince otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi. 1 Mayıs Perşembe günü, Metro ve Konak Tramvayı'nda cumartesi gününün sefer planı uygulanacak, Karşıyaka Tramvayı'nın sefer planında değişiklik olmayacak. İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak.

Ayrıca miting için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi, İzmir Valiliği talimatıyla kapalı tutulacak. Vatandaşlar Pasaport Vapur İskelesi’ne yönlendirilecek.