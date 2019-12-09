İHA

Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun eşi, kocasını "kasten öldürmeden" tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 aylık polis memuru Alper Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralandı. Bir yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan'ın çağırdığı ambulans ile Alpay Doğan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YANINDA SADECE EŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, polis memurunun ölümü üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmada, şahsın beylik tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ve yanında sadece eşi olduğunu tespit edildi. Polis bunun üzerine eşinin ifadesine başvurdu.

İKİNCİ İFADEDEN SONRA TUTUKLANDI

Fadime Doğan ilk ifadesinde, eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürdü. Bunun üzerine Adli Tıp'ta yapılan ön otopside uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Raporun ardından gözaltına alınan Fadime Doğan, ikinci ifadesinde eşinin tabancanın mermilerini çıkardığını daha sonra da tabancayı kendisinin alarak "Sıkayım mı?" diye şaka yaptığını, eşinin de "Vuramazsın, sıkamazsın" dediğini söyledi. Bu sırada şaka amaçlı tetiğe basıp, ateş ettiğini ancak içinde mermi olduğu için eşinin yaralandığını ve hemen ambulans çağırdığını söylediği öne sürüldü. Bu ifadeden sonra Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

'İNANMIYORUM, BU OLAY BİR KAZA'

Bu arada, Alpay Doğan'ın cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğan'ın babası Mahmut Doğan, oğlu ile gelininin 5 yıldır birbirini sevdiğini belirterek, "Gelinim oğlumun yolunu gözlerdi. Onlar birbirini çok seviyordu. Oğlumu gelinimin öldürdüğüne inanmıyorum. Gelinim benin yeğenim zaten. Bu olay bir kaza. Onlar birbirine doyamadı" dedi.