        Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hastanede öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Adıgüzel Aybar tarafından tüfekle vurulan Hasibe Aybar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Giriş: 12.10.2025 - 02:39 Güncelleme: 12.10.2025 - 02:40
        Eşi tarafından vurulan kadın öldü
        Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar’a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

        Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
