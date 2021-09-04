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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya kalkıştı - Haberler
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Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya kalkıştı

Kayseri'de, Suriye uyruklu Mnour A.´nın (36) rehin aldığı eşi ve 3 çocuğunu polis kurtardı. Operasyon düzenleyen ekipler, evi yakmaya çalışan Mnour A.´yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı

Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya kalkıştı - Haberler
Ailesini rehin alıp, evi yakmaya kalkıştı
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DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 192. Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Mnour A., henüz bilinmeyen nedenle eşi ve 3 çocuğunu dövüp eve kilitledi.

Mnour A., ardından eve benzin döküp, ailesini rehin aldı. Anne ve çocuklarının çığlık sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri Mnour A´yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabaya karşın Mnour A. eylemine son vermeyince, polis eve operasyon düzenledi. Ekipler, Mnour A.´yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.


Sağlık durumları iyi olan anne ve 3 çocuğu ise polis ekiplerince Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü. Mnour A da sağlık kontrolünden geçirilerek, gözaltına alındı.

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