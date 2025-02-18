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        Haberler Gündem Güncel Eşi ve kızı vuruldu, taksisi kundaklandı | Son dakika haberleri

        Eşi ve kızı vuruldu, taksisi kundaklandı

        Adana'da, restoranına av tüfeğiyle gelen husumetlisinin av tüfekli saldırısında eşi ve kızıyla birlikte ayaklarından vurularak yaralanan Bülent U.'nun oğlu Aras U.'nun da taksisi kundaklandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, taksinin ateşe verilme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:22
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        Eşi ve kızı vuruldu, taksisi kundaklandı
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        Adana Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir şüpheli, 16 Şubat’ta restoranına gittiği husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’yu, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurup, motosikletle kaçtı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, taraflar arasındaki husumetin, iş yerinin kiralanması konusunda yaşadıkları sorun olduğu ortaya çıktı.

        OĞLUNUN DA TAKSİSİ ATEŞE VERİLDİ

        Öte yandan, bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, Bülent U.’nun oğlu Aras U.’nun, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kundaklamanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

        Polis, taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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