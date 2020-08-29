İHA

Gaziantep’in Ocaklar Mahallesi'ndeki bir caddede, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, eşine baktığı gerekçesiyle başka bir kişiyi otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan kişinin ölmesini bekleyen pompalıyla ateş açan zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı.

DEHŞET CEP TELEFONUNA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.