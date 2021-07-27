AA

İlçede bulunan bir unlu mamuller dükkanının sahibi H.A. (25) ile aynı iş yerinde çalışan eşi K.A. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmada H.A, eşini tabancayla ateş ederek yaraladı.

AA'nın haberine göre, H.A. olay yerinden kaçarken K.A, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında çiftin 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun da iş yerinde olduğu öğrenildi.