Eşine mesaj atan tacizciye meydan dayağı!

İstanbul Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda, eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı.

DHA'da yer alan habere göre kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.

Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darp etmeye başladı.

"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi.

TACİZCİYİ DÖVÜP BIRAKTILAR

Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.