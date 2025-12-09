Eşini bıçakla öldüren Serap Avcı tahliye oldu
İstanbul Başakşehir'de, eşi 45 yaşındaki Yasin Avcı'yı, bıçaklayarak ölümüne neden olan 41 yaşındaki Serap Avcı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin meşru savunma sınırlarında olduğunu, hakkında ceza uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti
İstanbul Başakşehir'de, 18 Nisan 2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Serap Avcı'nın (41), çok kez cezaevine giren ve en son işlediği suçta yeni tahliye olan alkollü eşi Yasin Avcı'yı (45), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında eline aldığı ekmek bıçağı ile yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasına ilişkin görülen dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Avcı ile taraf avukatları katıldı.
"O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM"
Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim.
Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağrışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Savunma yapan sanık avukatları, Serap Avcı'nın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek, sanığın beraatını ve tahliyesini talep etti.
SAVCILIK 18 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ
Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanık Avcı'nın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından bu cezada haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıla indirilmesi talep edilmişti.
MEŞRU SAVUNMADAN TAHLİYE EDİLDİ
Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serap Avcı'nın üzerine atılı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de, sanığın eyleminin 'meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı' gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.