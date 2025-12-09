Eşini bıçakla öldüren Serap Avcı tahliye oldu

İstanbul Başakşehir'de, 18 Nisan 2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Serap Avcı'nın (41), çok kez cezaevine giren ve en son işlediği suçta yeni tahliye olan alkollü eşi Yasin Avcı'yı (45), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında eline aldığı ekmek bıçağı ile yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasına ilişkin görülen dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Avcı ile taraf avukatları katıldı.

"O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim.

Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağrışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.