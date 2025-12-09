Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini bıçakla öldüren Serap Avcı tahliye oldu | Son dakika haberleri

        Eşini bıçakla öldüren Serap Avcı tahliye oldu

        İstanbul Başakşehir'de, eşi 45 yaşındaki Yasin Avcı'yı, bıçaklayarak ölümüne neden olan 41 yaşındaki Serap Avcı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin meşru savunma sınırlarında olduğunu, hakkında ceza uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini bıçakla öldüren Serap Avcı tahliye oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Başakşehir'de, 18 Nisan 2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Serap Avcı'nın (41), çok kez cezaevine giren ve en son işlediği suçta yeni tahliye olan alkollü eşi Yasin Avcı'yı (45), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında eline aldığı ekmek bıçağı ile yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasına ilişkin görülen dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serap Avcı ile taraf avukatları katıldı.

        "O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Serap Avcı, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim.

        Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağrışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Savunma yapan sanık avukatları, Serap Avcı'nın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek, sanığın beraatını ve tahliyesini talep etti.

        SAVCILIK 18 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ

        Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaada, sanık Avcı'nın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından bu cezada haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın 18 yıla indirilmesi talep edilmişti.

        MEŞRU SAVUNMADAN TAHLİYE EDİLDİ

        Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serap Avcı'nın üzerine atılı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmış ise de, sanığın eyleminin 'meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı' gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serap Avcı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Darp iddialarına yanıt
        Darp iddialarına yanıt
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor