Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde eşini döven Yılmaz K., iddiaya göre kendisine müdahale etmeye çalışan oğlunu da silahla vurdu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Yılmaz K., eşi Emine K., ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Yılmaz K., eşini darp etmeye başladı. O sırada annesini kurtarmak isteyen Durmaz K., babasına müdahale etmeye çalıştı.

KOMŞULAR POLİSE İHBARDA BULUNDU

Sinirlenen baba eşini darp ettiği sırada eline aldığı tabancayla oğluna ateş etti. Silah ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan anne Emine K. ve bacağından yaralanan oğlu Durmaz K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

REKLAM

Baba Yılmaz K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne Emine K. ile oğlu Durmaz K.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.