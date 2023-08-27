Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu

Eşini darp etti, müdahale eden oğlunu silahla vurdu
İstanbul'da, evde çıkan tartışmada eşini darp eden koca, iddiaya göre kendisine müdahale etmeye çalışan oğlunu silahla vurdu. Anne ile oğlu hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca gözaltına alındı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde eşini döven Yılmaz K., iddiaya göre kendisine müdahale etmeye çalışan oğlunu da silahla vurdu.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Yılmaz K., eşi Emine K., ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Yılmaz K., eşini darp etmeye başladı. O sırada annesini kurtarmak isteyen Durmaz K., babasına müdahale etmeye çalıştı.
KOMŞULAR POLİSE İHBARDA BULUNDU
Sinirlenen baba eşini darp ettiği sırada eline aldığı tabancayla oğluna ateş etti. Silah ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan anne Emine K. ve bacağından yaralanan oğlu Durmaz K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Baba Yılmaz K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne Emine K. ile oğlu Durmaz K.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
"BAĞRIŞMA VE SİLAH SESİ DUYDUK"
Ailenin komşularından Ayşe Çelik, "Evde oturuyorduk, bağrışma ve silah sesi duyduk. Kısa bir süre sonra polis geldi, müdahale ettiler. Genç bir delikanlı vardı bacağından yaralanmış, sanırım babası vurmuş. Çocuğu sağlık ekipleri götürdü, polis de babasını götürdü" dedi.