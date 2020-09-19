Eşini döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Tahliye edildi!

DHA

İzmir'de, Ege Üniversitesi'ne geçen yıl 10 Aralık'ta kaldırılan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, yaşamını yitirdi. Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin ise tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında, 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BOĞMA GİBİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

DHA'da yer alan habere göre Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşmasında, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ MENENJİTE BAĞLI YÜKSEK ATEŞ

İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi´nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiği tespitinin yapıldığı belirtildi. Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.