Usta oyunu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir'e defnedildi.

'ACIMIZI PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM'

Yaşanan acı olay sonrasında Demet Akbağ'dan ilk paylaşım geldi.

Akbağ, 'Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim.' dedi.