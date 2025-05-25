Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi

Konya'da merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta, özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner, evde tartıştığı eşi Nuran Öner’i bıçakladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Nuran Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuran Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Bıçakladığı eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı. Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.