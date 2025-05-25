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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi | Son dakika haberleri

        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi

        Konya'da bilgisayar teknisyeni İzzet Öner, eşi 3 çocuk annesi Nuran Öner'i bıçaklayarak öldürdü. İzzet Öner kendini ihbar edip, öldürdüğü eşinin başında bekledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:46
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        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
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        Konya'da merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta, özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner, evde tartıştığı eşi Nuran Öner’i bıçakladı.

        KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Nuran Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuran Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

        Bıçakladığı eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı. Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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