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Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

Eşini ve çocuğunu öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ABD’li avukat Alex Murdaugh'un davası ABD'de gündem olmuştu. Alex Murdaugh'un hizmetçisi Gloria Satterfield'in Moselle'deki av evinde ölümüne ilişkin de yalan söylediği öne sürüldü.

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  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı. 
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirmişti. 

    Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Murdaugh hakkında Haziran 2021'de 52 yaşındaki karısı Margaret ve 22 yaşındaki oğlu Paul'ü öldürmekten dava açıldı.

    Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyordu.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Jüri, 54 yaşındaki sanık Murdaugh’un cinayetten ve 2 silah bulundurmaktan suçlu olduğu kanaatine vardı.

     
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Savcılar, eski avukatın cinayetleri, dikkati kariyerini mahvetmekle tehdit eden mali suçlardan başka yöne çekmek ve kendisini acındırmak için işlediğini öne sürdü.

     

    Murdaugh'un avukatları karara itiraz etti ancak reddedildi. Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Murdough hakkındaki ceza ertesi gün kesinleşti.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Murdaugh'un ABD'de gündem olan davası sonrasında aile ile bağlantılı çok sayıda şüpheli ölümler ortaya çıktı. Ailenin bölgedeki gücü ile bu ölümleri örtbas ettiği öne sürüldü.

    O şüpheli ölümlerden biri de evin hizmetçisi Gloria Satterfield'in ölümüydü...
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Satterfield'in Moselle'deki av evinde köpeklerinin ayağına dolanması sonrasında  neden olduğunu söylerken yalan söylediğini iddia edilmişti.

    Ancak DailyMail'in haberine göre Murdaugh, eski hizmetçisinin ölümüne ilişkin yalan söylediğini itiraf etti.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Mahkeme belgelerine göre Murdaugh yanıtında "Gloria Satterfield'in 2 Şubat 2018 tarihindeki düşmesine hiçbir köpek karışmamıştır" dedi.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Mahkeme belgelerinde "Bayan Satterfield'in ölümünden sonra Davalı, sigortacılarını tazminat ödemesi yapmaya zorlamak için Bayan Satterfield'in düşmesine köpeklerin neden olduğuna dair sözde ifadesini uydurdu ve iş yapmak için mülkte olmadığını belirtti" ifadesi de yer aldı.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Eşini ve çocuğunu öldürmekten ceza almıştı: ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

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