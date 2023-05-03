Murdaugh'un ABD'de gündem olan davası sonrasında aile ile bağlantılı çok sayıda şüpheli ölümler ortaya çıktı. Ailenin bölgedeki gücü ile bu ölümleri örtbas ettiği öne sürüldü.

O şüpheli ölümlerden biri de evin hizmetçisi Gloria Satterfield'in ölümüydü...