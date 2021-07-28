YKS'de AYT eşit ağırlık Türkiye birincisi Melike Demirbağ, başarısını anlattı. Melike Demirbağ, “Bir tavsiyede bulunabilirim; 'şöyle çalışmak başarıyı getirir, böyle yapmak başarıyı getirir' herkesin başarı tanımını farklı ve herkese gelecek başarı da farklı. Bunu kabul edip doğru yola çıktıktan sonra başarıyı elde edebiliriz. Önemli olan ne yapmak istediğini ve gerektiğini doğru seçmek. Sınav sonucuyla ilgili kimse kendini bununla tanımlamaya çalışmasın. Bu yanlış ve yıpratıcı bir şey olur. Biz bundan daha fazlasıyız, bu hayatımızın çok küçük bir parçasıyız” diye konuştu. İşte merak edilen eşit ağırlık bölümleri...
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ LİSTESİ
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği
|EA
|10
|12
|Turizm Ve Otelcilik
|EA
|1
|4
|Türk İslam Arkeolojisi
|EA
|1
|1
|Ulaştırma Ve Lojistik
|EA
|3
|3
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler
|EA
|1
|3
|Uluslararası Finans
|EA
|3
|6
|Uluslararası Finans Ve Bankacılık
|EA
|6
|11
|Uluslararası Girişimcilik
|EA
|1
|3
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|85
|144
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|EA
|8
|11
|Uluslararası İşletmecilik
|EA
|3
|4
|Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret
|EA
|12
|17
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
|EA
|4
|13
|Uluslararası Ticaret
|EA
|6
|12
|Uluslararası Ticaret Ve Finans
|EA
|40
|82
|Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik
|EA
|31
|49
|Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
|EA
|49
|73
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
|EA
|1
|2
|Yerel Yönetimler
|EA
|1
|1
|Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği
|EA
|2
|3
|Yönetim Bilimleri Programları
|EA
|1
|3
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|68
|124
|Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
|EA
|31
|39
|Çocuk Gelişimi
|EA
|78
|134
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