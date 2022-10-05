EVLİLİKLERİ SONLANDI

Tuğba Özerk şu sıralar eşi Gökmen Tanaçar ile 16 aylık evliliklerini sonlandırmalarıyla gündemde. Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; boşanma kararı alan çift İstanbul Adliyesi’nde evliliklerini sonlandırdı.

Anlaşmalı boşandıklarını duyuran çift herhangi bir ihanet iddiası bulunmadığını söyledi. Tuğba Özerk daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yapmıştı.