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Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım

ABD eski Başkanı Donald Trump, eski bir porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödendiği iddiasının araşrtırıldığı soruşturma kapsamında Salı günü tutuklanmayı beklediğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı Trump: Savcılık ofisinden sızan bilgiye göre salı günü gözaltına alınacağım
BBC TÜRKÇE
Donald Trump Getty Images
Donald Trump

ABD eski Başkanı Donald Trump, eski bir porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödendiği iddiasının araşrtırıldığı soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına alınacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya uygulaması Truth’tan yaptığı paylaşımda destekçilerine protesto çağrısında bulundu.

Eski başkanın avukatlarından biri, bu iddianın, Trump’ın önümüzdeki hafta suçlanabileceğine dair basında çıkan haberlere dayandığını söyledi.

Trump suçlanırsa, bu, eski bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak.

Bunun gerçekleşmesinin, Donald Trump’ın yarışmayı planladığı 2024 seçimleri için de ciddi sonuçları olabilir.

New York'taki savcılar, 2016 başkanlık seçimlerinden önce Trump adına eski porno yıldızı Stormy Daniels’a, sessiz kalma parası ödendiği iddialarını beş yıldır soruşturuyor.

Trump'ın avukatı Michael Cohen'ın Ekim 2016'da, yani ABD başkanlık seçimlerinden bir ay önce Daniels’a 130 bin dolar ödediği iddia edildi.

Cohen önce yalanladığı bu ödemeyi sonra kabul etti. Ancak Cohen, ne Trump yönetimi ne de seçim kampanyasında çalışanların bu ödemeden haberdar olduğunu, ödemeyi kendi cebinden yaptığını öne sürdü.

Trump ise Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını reddediyor ve davayı siyasi amaçlı olarak tanımlıyor.

Eski başkan, Salı günü gözaltına alınacağına yönelik iddiasını, Manhattan’daki savcılık ofisinden “yasadışı sızıntıya” dayandırdı.

Savcılık ofisi ise henüz yorum yapmadı.

Trump’ın avukatı ise bu iddiayı, medyada yer alan haberlere dayandırdı.

Associated Press haber ajansına göre, New York’taki güvenlik güçleri, eski bir başkanı mahkemeye götürmenin güvenlik noktasında doğuracağı soru işaretleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Stormy Daniels davasının gelişme gösterdiğine dair emareler bulunuyordu.

Bu sürece kadar duruşmalar gizli yürütülüyordu. Trump’ın yardımcılarından bazılarının da ifade verdiği bildiriliyordu.

Stormy Daniels olayının geçmişi

Eski porno yıldızı Stormy Daniels, Getty Images
Eski porno yıldızı Stormy Daniels

Mesele Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı henüz gözüne dikmediği 2006 yılının Temmuz ayına dayanıyor.

Eski porno yıldızı Stormy Daniels, bir yardım kuruluşunun Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü yakınlarında düzenlediği golf turnuvası sırasında Trump'la tanıştığını anlattı.

Daniels, burada bir otel odasında Trump ile cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Söz konusu odaya girdiğinde Trump'ın "pijamaları içinde koltuğa yayılmış televizyon izlediğini" iddia etti.

Daniels, belgeseli izledikleri sırada Trump'ın dehşete düştüğünü ve hatta dönüp kendisine "Umarım bütün köpek balıkları ölür" dediğini savundu.

Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

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