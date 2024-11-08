Uzun yıllar CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, hayatını kaybetti.

Selçuk Ayhan'ın vefat haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel duyurdu.

Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

Selçuk Ayhan, şeker yükselmesi nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. 70 yaşındaki Selçuk Ayhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. REKLAM SELÇUK AYHAN KİMDİR? Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953 tarihinde Afyon'un Dinar ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Ayhan, üniversite yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1978-1980 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevini üstlenen Ayhan, ayrıca proje ve şantiye mühendisliği yaptı. Kariyerinde Onursan Limited Şirketi’nde Teknik Müdür olarak görev yapan Ayhan, sosyal alanda da aktif olup Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürüttü.