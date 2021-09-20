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Eski CHP'li Şahin Mengü yaşamını yitirdi

Eski CHP milletvekili, avukat Şahin Mengü hayatını kaybetti. Mengü'nün yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Son dakika! Eski CHP'li Şahin Mengü yaşamını yitirdi
Şahin Mengü yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM / AA

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti. Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü'nün yüksek tansiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazeteci Nevşin Mengü, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun" mesajını paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, çok değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü'yü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüz Şahin Mengü'ye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

4 Nisan 1948'de doğan Şahin Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

Mengü, eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlendi.

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