Eski devlet başkanının eşine tutuklama kararı

Güney Kore'de mahkeme, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen hapishanedeki eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında tutuklama talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un eşi Kim, kendisine isnat edilen yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturuluyor.

Soruşturmayı yürüten mahkeme, Kim hakkında, "hisse senedi manipülasyonu planına karışma, seçimlere müdahale etme ve rüşvet alma suçlamalarıyla" tutuklama emri çıkardı.

Hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ifade verdiği duruşmadan sonra gözaltı merkezine götürülen Kim, ardından tutuklanacak.

Yoon'un eşi Kim, kilise yetkililerine imtiyaz sağlama suçlamasının yanında ayrıca 2009-2012 arasında Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katıldığı suçlamasıyla da karşı karşıya.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.