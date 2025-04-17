Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanyaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, sosyal medya hesabından eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Alanyaspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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'SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI'

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajda "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." dedi. AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, paylaşımında "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli bakanımıza ve Çavuşoğlu ailesine sabır-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." İfadesini kullandı.

REKLAM ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sn. Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı âli, mekanı cennet olsun." Paylaşımında bulundu. TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun değerli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Merhumun mekanı cennet, makamı âli olsun. Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun değerli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız başta olmak üzere Çavuşoğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadesini kullandı. REKLAM İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Osman amcamıza Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi. İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri eski Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet; Sayın Bakanımıza ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’na Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekânı cennet olsun." İfadelerini kullandı. TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi, 18 Nisan Cuma günü, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15.00'te Alanya ilçesi Türkler Beldesi Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Çavuşoğlu ailesine, yakınlarına ve Corendon Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.