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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi konuşmayı reddetti, araya giren kadını vurdu
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Eski eşi konuşmayı reddedince araya giren kadını silahla vurdu

Bursa'da Yusuf K., konuşmak istediği eski eşinden olumsuz cevap alınca tabanca ile art arda açtığı ateşte, araya giren eşinin arkadaşını vurdu

Eski eşi konuşmayı reddetti, araya giren kadını vurdu
DHA

Bursa'da bir kişi, boşandığı eşi konuşmayı reddedince araya giren kadını vurdu.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K., 1.5 yıl önce boşandığı Seda Zeynep Ç.'nin babasının evine gidip, eski eşi ile konuşmak istedi.

Olumsuz cevap alınca Yusuf K., yanında getirdiği tabanca ile peş peşe ateş açtı. Bu sırada araya giren Seda Zeynep Ç.'nin arkadaşı Nesrin S. vuruldu. Nesrin S. kanlar içinde kalırken, şüpheli otomobili ile kaçtı.

Bacağından vurulan Nesrin S., sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nesrin S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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