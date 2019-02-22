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Olay, 19 Mart 2018 tarihinde Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve P. ve Hüseyin B. boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti.
DHA'nın haberine göre, olay günü 5 aylık hamile genç kadın, Hüseyin B.'ye gezmek istediğini söyledi. Ancak bu isteği geri çevrildi. Çift tartıştı, Hüseyin B. de evden çıktı. Kısa süre sonra geri geldi.
Bu sırada Merve P., sehpada duran tabancayı alıp, kendisine doğrulttu. İddiaya göre, Hüseyin B. de eski eşinin elinden tabancayı almak istedi. Çıkan arbedede tabanca ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun kafasının arkasından çıktı. Hüseyin B.'nin komşularından yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Merve P.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadın burada tedavi altına alındı ancak 6 gün sonra 5 aylık bebeğini kaybetti.
HEM BEBEĞİNİ KAYBETTİ HEM ENGELLİ KALDI
Merve P. yüzde 54 oranında engelli kalırken, olaydan sonra apartmanın kapısında baygın halde bulunarak, gözaltına alınan Hüseyin B. tutuklandı. Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.
'KESİNLİKLE BİLEREK VURMADIM'
Merve P.'nin de müşteki olarak hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin B., "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme, olayın yaşandığı çiftin beraber yaşadığı evde 22 Mart günü keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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