        Eski eşini bıçaklayan kadının cezası belli oldu! 'Kendimi ve çocuklarımı korudum' | Son dakika haberleri

        Kendisini ve çocukları darbettiğini öne sürdüğü eski eşini bıçaklayan kadına ev hapsi cezası

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü 38 yaşındaki eski eşi Salim G.'yi bıçakla yaralayan 39 yaşındaki Özlem G., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'ev hapsine' çarptırıldı. Özlem G. savunmasında, "Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum." dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:05
        Eski eşini bıçaklayan kadının cezası belli oldu!
        Olay, dün Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Özlem G., iddiaya göre boşandığı eşi Salim G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., kendisini ve çocuklarını darbettiğini öne sürdüğü Salim G.’yi masanın üzerinden aldığı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salim G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        ‘KENDİMİ KORUDUM’

        Olay yerinden yakınlarına haber verip kaçan Özlem G. ise kısa süre sonra yakalandı. Boşandığı eşinin çocuklarıyla kahvaltı yaparken eve geldiğini anlatan Özlem G., “O gelince sofradan kalkıp başka yere oturdum. Büyük kızımdan çay istedi, kızım çayı önüne koyduğunda ona bıçak fırlattı, çocuğu ve masayı yumruklamaya başladı. Ben araya girip ‘çocuklara niye vuruyorsun’ dedim. Sonra bana vurmaya başladı. Kızıma, kardeşini alıp dışarı çıkmasını söyledim. Cinsel bir şeyler teklif etti, ben istemeyince boğazıma sarılıp öldürmekle tehdit etti. O esnada ben de masanın üzerindeki ekmek bıçağını aldım. Kendimi, çocuklarımı korudum.” dedi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özlem G., bugün Devrek Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özlem G.’ye ‘ev hapsi’ tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

