- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 29 Kasım 2017 tarihinde, sabah kahvaltısı yaparken tartıştığı eski eşi Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Sayar hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, Emine Sayar’ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etmiş, Akdemir’in ise beraatine karar vermişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Akdemir ile ilgili kesin doktor raporu alınmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.
DAVAYA DEVAM EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emine Sayar ile başka bir suçtan Niğde Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayhan Akdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme başkanı, Akdemir için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden istenen doktor raporunun geldiğini söyledi.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
Raporda, Akdemir’in vücudundaki ikinci ve üçüncü derece yanıkların kişinin yaşamını tehlikeye sokan duruma yol açtığı, yüzündeki izin göze batacak nitelikte, yaralanmanın duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğu belirtildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Sayar'ın "eski eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği iddiasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Akdemir'in ise "eşini basit yaralamadan" beraatine karar verilmesini istedi.
İKİSİ DE BİRBİRİNİ SUÇLADI
Söz verilen sanık Sayar ile Akdemir, birbirlerinden şikâyetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanık Sayar'ı müebbet hapse çarptırdı ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını 20 yıla indirip tutukluluğunun devamına karar verdi. Akdemir'in ise eski eşini yaraladığının sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.