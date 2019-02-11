Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 29 Kasım 2017 tarihinde, sabah kahvaltısı yaparken tartıştığı eski eşi Ayhan Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Sayar hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, Emine Sayar’ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etmiş, Akdemir’in ise beraatine karar vermişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Akdemir ile ilgili kesin doktor raporu alınmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emine Sayar ile başka bir suçtan Niğde Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayhan Akdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme başkanı, Akdemir için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden istenen doktor raporunun geldiğini söyledi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Raporda, Akdemir’in vücudundaki ikinci ve üçüncü derece yanıkların kişinin yaşamını tehlikeye sokan duruma yol açtığı, yüzündeki izin göze batacak nitelikte, yaralanmanın duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğu belirtildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Sayar'ın "eski eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği iddiasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Akdemir'in ise "eşini basit yaralamadan" beraatine karar verilmesini istedi.

İKİSİ DE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Söz verilen sanık Sayar ile Akdemir, birbirlerinden şikâyetçi oldu. Mahkeme heyeti, sanık Sayar'ı müebbet hapse çarptırdı ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını 20 yıla indirip tutukluluğunun devamına karar verdi. Akdemir'in ise eski eşini yaraladığının sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi.