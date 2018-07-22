Galatasaray’ın UEFA Kupası’na aldığı sezon takımın yıldızlarından olan Romen futbolcu Gheorgehe Popescu’nun, tedavisi için Ankara’ya getirdiği kanser hastası 11 yaşındaki çocuk başarılı bir ameliyat geçirdi.

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, yeşil sahalardaki başarısının ardından yardımseverliği ile de takdir toplayan Popescu, Romanya’da tedavisini üstlendiği Madalin Marcia Iordache’yi bir ay önce tedavi için Ankara’ya getirmişti. Popescu, Romen çocuğu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a emanet etmişti. Ailesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi’nin kanser hastaları ve yakınları için yaptırdığı Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalan Madalin, bugün sabah saatlerinde Türkiye’nin en kapsamlı kanser hastanesi olan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Madalin, 2 saat süren operasyonla bacağındaki tümörden kurtuldu. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Ortopedi Profesörü Dr. Şafak Güngör, “Madalin’in sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ameliyatı başarılı geçti” dedi. Madalin’in tedavisine tümörden çıkacak sonucuna göre kemoterapi süreciyle devam edileceği belirtildi.

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