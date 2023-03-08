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Eski genel başkanlarla buluşmada ne konuşuldu?

Murat Karayalçın, üç eski genel başkanın CHP lideri ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Muharrem İnce’ye CHP’den milletvekilliği önerilmesi veya 6’lı masayla birlikte hareket etmesi için çağrı yapılması yönünde bir teklifin gündeme gelmediğini söyledi.

Eski genel başkanlarla buluşmada ne konuşuldu? - Son dakika haberler

Eski genel başkanların destek ve dayanışma göstermek için CHP liderini ziyaret ettiklerini belirten Karayalçın “Keşke İnce CHP’ye dönse ben bundan memnun olurum” ifadesini de kullandı.

DESTEK VE DAYANIŞMA ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Meclis’teki makamında Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşmüştü. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın eski genel başkanlar olarak destek ve dayanışmalarını göstermek için CHP liderini ziyaret ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "Hem Sayın Kılıçdaroğlu’nu kutladık hem dayanışmamızı ortaya koyduk. 100’ncü yılını kutlayamaya hazırlanan bir parti için bu hoş bir gelişme. Eski genel başkanların mevcut genel başkanla bir arada olması partinin bütünlüğünü koruması bakımından önemli. Partililer de bundan çok memnun oldular

“MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ GÜNDEME GELMEDİ”

Muharrem İnce’ye CHP’den milletvekilliği önerilmesi veya 6’lı masayla birlikte hareket etmesi için çağrı yapılması gibi bir önerinin gündeme gelmediğini belirten Murat Karayalçın “Ne biz açtık ne de böyle bir konu görüşüldü. Ama keşke İnce CHP’ye dönse, ben Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesinden memnun olurum” ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ

Karayalçın 6’lı masada yaşanan adaylık krizi sonrasında üzerinde varılan uzlaşının da ‘seçimi kazanma ihtimalini artırdığını söyledi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına ilişkin geliştirilen formülü önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.



Karayalçın “İki arkadaşımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacağının açıklanması seçimde başarı şansını yükseltti. Önemli bir kazanım. Ayrıca eski bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının yürütme erkinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak değerlendirilmesi aslında yerel yönetimlerin merkezi yönetim karşısında önemli bir ağırlık kazandığını da gösteriyor. Bu da önemli bir kazanım” değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraflar: AA

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