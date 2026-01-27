ABD'de; kısaca 'ICE' olarak bilinen göçmenlik ve gümrük muhafaza ekiplerine yönelik protestolar sürüyor. Pop yıldızı Katy Perry, ICE'ye karşı harekete geçmeleri için ABD'lileri teşvik etmek amacıyla şöhretinin etkisini kullanmayı seçti.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı, ABD Sınır Devriyesi memurları tarafından Minneapolis kentinde Renee Nicole Macklin Good'dan sonra Alex Pretti adlı vatandaşın öldürülmesi üzerine, sosyal medya hesabını takip eden 201 milyon kişiye eylem çağrısı yaptı.

Takipçilerinden senatörlerini aramalarını isteyen Katy Perry; "Öfkeyi eyleme dönüştürün" diye başlık attı.

"Güç sizin elinizde" diyen Katy Perry, "ICE'ye (zaten fonlanan 75 milyar dolara ek olarak) 10 milyar doların verilmesini engellemek için 30 Ocak Cuma gününe kadar vaktimiz var" diye yazdı.

Katy Perry, senatörlerle yapacakları telefon görüşmesi için takipçilerine örnek bir de konuşma metni yazdı. Metinde şu ifadeler yer aldı: Yaklaşan iç güvenlik ödenekleri tasarısını engellemek için sizi arıyorum. Vatandaşların ve vatandaş olmayanların iş yerlerinde tutuklanmalarını, barışçıl protestolarda saldırıya uğramalarını, araçlarından çıkarılmalarını, mühimmatla kör edilmelerini ve ICE tarafından vurularak öldürülmelerini izlemekten bıktım. Oyunuzu izleyeceğiz ve hatırlayacağız. Lütfen doğru olanı yapın.