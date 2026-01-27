Habertürk
        Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşayan Katy Perry'den ilk politik çıkış: ICE polislerine tepki gösterdi

        Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşayan Katy Perry'den ilk politik çıkış

        Pop yıldızı Katy Perry, siyasetçi Justin Trudeau ile aşk yaşamaya başlamasının ardından ilk kez büyük bir politik çıkış yaparak takipçilerini ICE polisine karşı eyleme çağırdı

        Giriş: 27.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:24
        Milyonlara çağrı
        ABD'de; kısaca 'ICE' olarak bilinen göçmenlik ve gümrük muhafaza ekiplerine yönelik protestolar sürüyor. Pop yıldızı Katy Perry, ICE'ye karşı harekete geçmeleri için ABD'lileri teşvik etmek amacıyla şöhretinin etkisini kullanmayı seçti.

        41 yaşındaki ünlü şarkıcı, ABD Sınır Devriyesi memurları tarafından Minneapolis kentinde Renee Nicole Macklin Good'dan sonra Alex Pretti adlı vatandaşın öldürülmesi üzerine, sosyal medya hesabını takip eden 201 milyon kişiye eylem çağrısı yaptı.

        Takipçilerinden senatörlerini aramalarını isteyen Katy Perry; "Öfkeyi eyleme dönüştürün" diye başlık attı.

        "Güç sizin elinizde" diyen Katy Perry, "ICE'ye (zaten fonlanan 75 milyar dolara ek olarak) 10 milyar doların verilmesini engellemek için 30 Ocak Cuma gününe kadar vaktimiz var" diye yazdı.

        Katy Perry, senatörlerle yapacakları telefon görüşmesi için takipçilerine örnek bir de konuşma metni yazdı. Metinde şu ifadeler yer aldı: Yaklaşan iç güvenlik ödenekleri tasarısını engellemek için sizi arıyorum. Vatandaşların ve vatandaş olmayanların iş yerlerinde tutuklanmalarını, barışçıl protestolarda saldırıya uğramalarını, araçlarından çıkarılmalarını, mühimmatla kör edilmelerini ve ICE tarafından vurularak öldürülmelerini izlemekten bıktım. Oyunuzu izleyeceğiz ve hatırlayacağız. Lütfen doğru olanı yapın.

        Katy Perry'nin böylesine net bir eylem çağrısı yapması bir ilkti. Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile ilişki yaşayan Perry'nin, politikacıyla yaşadığı aşkın politik çıkış yapmasında etkili olduğu yorumları yapıldı.

        Katy Perry, siyasetçi sevgilisini desteklemek için geçen hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmıştı.

