Eski kayınbiraderi silahla öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde, Çayırova Akse Mahallesi 471. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan T.B. ile eski kayınbiraderi Özcan İlgün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B., tabancasını çıkararak Özcan İlgün'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan Özcan İlgün ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.