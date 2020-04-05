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Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler, konusu ne?

Eski Köye Yeni Adet filmi, komedi tarzını sevenlerin son dönemde dikkatini çekiyor. Eski Köye Yeni Adet filmi ilk olarak 2018 yılında izleyici ile buluştu. Bir köye gelen doktorların doğum kontrol için kadınlara spiral takmasını ve akabinde gelişen komik olayları konu alan Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili detaylar haberimizde

Eski Köye Yeni Adet

Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ne? Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. İşte başrolünde Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili detaylar...

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLER?

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli’ye ait.

 

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NE?

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NERDE ÇEKİLDİ?

Eski Köye Yeni Adet filminin büyük bölümü Çanakkale Assos'ta çekildi. Filmin çekimlerinin küçük bir bölümü de İstanbul'da yapıldı.

 

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