Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kimler? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizlerin yayınlanmadığı üçüncü haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri seyiricisi ile buluşturmaya devam ediyor.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Emrah Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Burcu Gönder Parlak

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Metem Yılmazkaya

Osman Akça

Ali Rıza Tanyeli

Muhammed Cangören

Asiye Dinçsoy

Gürsu Gür

Nülufer Kılıçarslan

Ali Rıza Kubilay

Güner Özkul

Derya Karadaş

Nursel Köse

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli’ye ait.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NASIL?

Eski Köye Yeni Adet filmini vizyondayken izleme fırsatı bulan sinemaseverler film ile ilgili yorumları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...

Konuyu güzel ele almışlar. Birkaç oyuncunun dışında şive güzel yapılmış.

Çok guzel ve çok komik bir film herkeze tavsiye ederim bu filmi Gülmekten Karnım acıdı o kadar yani