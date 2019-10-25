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HaberlerMagazinEski Mezdeke dansçısı Dilek Maltepe'den Mezdeke'yi Elmira ile döndürdü - Magazin haberleri

Eski Mezdeke dansçısı Dilek Maltepe'den yeni grup

Peçeli yüzleri ve danslarıyla bir döneme damga vuran Mezdeke grubunun dansçılarından Dilek Maltepe, yeni bir Mezdeke grubu kurdu. ‘Elmira’ ismiyle kurulan dans grubu tamamen Mezdeke grubunun özelliklerini taşıyor

Mezdeke - Dilek Maltepe - Elmira

90’lı yılarda ortaya çıkan Mezdeke dans üçlüsü, yüzlerinden çıkarmadıkları peçeleri ve danslarıyla müthiş bir ilgi görmüştü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Danslarıyla bir döneme damga vuran ve ilgiyle izlenen üçlü daha sonra piyasadan çekildi. Mezdeke grubu üyesi Dilek Maltepe, özellikleri tamamen Mezdeke’ye benzeyen yeni bir grup kurdu. Yeni doğuş anlamı taşıyan ‘Elmira’ adını verdiği grupta Mezdeke de olduğu gibi dansçıların yüzleri peçeli.

"MİRASI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Elmira’yı kuran Dilek Maltepe, Mezdeke’den kalan mirası devam ettirmek istediğini söyledi. Mezdeke’nin piyasadan çekilmesinden sonra büyük bir boşluk yarattığını anlatan Maltepe, "Biz Mezdeke olarak bir döneme damga vurduk. Yurt dışına kadar ünümüz gitti. Bir çok kez yurt dışına çıktık dans ettik. Çok şey yaşadık. Biz sahneleri bıraktıktan sonra yıllardır Mezdeke’nin yerini dolduran bir grup çıkmadı. Ben bu dünyanın içindeyim. Mezdeke’nin bize bıraktığı miras vardı. Ben de bu mirası devam ettirmek istedim. Bu boşluğu doldurmak için yine Mezdeke’ye uygun ve yakışır bir şekilde bir grup kurdum.” dedi.

Mezdeke grubunun üyelerinden Aynur Kanbur 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Katil zanlısı bir türlü tespit edilememişti.

 

 

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