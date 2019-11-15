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Eski nişanlısının evine gitti, bıçaklanınca tabancayla vurdu

DHA

Konya'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının evinde çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbede sırasında sırtından ve göğsünden bıçaklanan İbrahim Emre T., yanında getirdiği silahla eski nişanlısının annesi Havva Y. ile kardeşi Şahin Y.'yi yaraladı

silahlı kavga

Konya'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının annesi Havva Y. (46) ile kardeşi Şahin Y.'yi (22) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede sırasında Emre T. de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Bahçedere Sokakta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, İbrahim Emre T., bir ay önce ayrıldığı nişanlısı Şeymanur Y.'nin evine gitti. Burada İbrahim Emre T. ile Şeymanur Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı.

 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbede sırasında İbrahim Emre T. sırtından ve göğsünden bıçaklandı. Bunun üzerine yanında getirdiği tabancasını çıkaran İbrahim Emre T., eski nişanlısının annesi Havva Y.'yi göğsünden, kardeşi Şahin Y.'yi de karnından yaraladı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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