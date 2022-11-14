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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski ortağı silahla öldürdü
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Eski ortağı ofisinde silahla öldürdü

Kocaeli'de, demir satışı yapan Ahmet Zeki Eren, ofisinde eski ortağı S.Y. tarafından silahla vurularak öldürüldü

Eski ortağı silahla öldürdü
Eski ortağı silahla öldürdü
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DHA

Kocaeli'de, ofisinde eski ortağı tarafından silahla vurulan Ahmet Zeki Eren hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta meydana geldi. Demir satış işi yapan Ahmet Zeki Eren'in ofisinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

ZANLI POLİSE TESLİM OLDU

Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurulan Ahmet Zeki Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Ahmet Zeki Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Eren'i öldürdüğü belirlenen S.Y., bir süre sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. S.Y.'nin daha önce Eren ile birlikte ortak iş yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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