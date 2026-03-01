Canlı
        Haberler Dünyadan Eski prens Andrew'un düşüşü dizide anlatılacak: The Crown'a özel bölüm

        Eski prens Andrew'un düşüşü dizide anlatılacak

        Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle prens ünvanını kaybeden ve görevini kötüye kullanmaktan yargılanan Andrew için Hollwood'da yarış kızıştı. Stüdyolar, Andrew'la ilgili ilk filmi ya da diziyi yapmak için rekabet halinde. Aralarından biri yarışı önde götürüyor

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 13:07
        Düşüşü dizi olacak

        Hollywood, ünvanını kaybeden eski prens Andrew Mountbatten-Windsor'un cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kraliyet ailesinden düşüşünü konu alan yapımlar için yarışıyor. Stüdyolar, Andrew hakkında ilk projeyi üreten olmak için birbirleriyle rekabet halinde. Senaristlerin film şirketlerini bombardımana tuttuğu öğrenildi.

        Netflix, Andrew'un kamuoyu önünde küçük düşürülmesini konu alan potansiyel bir mini dizi için Emmy ödüllü kraliyet draması 'The Crown'ı yeniden hayata geçirmeyi planlıyor.

        'THE CROWN' YENİDEN ÇEKİLECEK

        19 Şubat'ta gözaltına alınmasıyla kraliyet ailesi için benzeri görülmemiş bir olayın öznesi olan Andrew ile ilgili özel bir bölüm için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. 'The Crown' dizisinin haklarına sahip olan Left Bank Pictures ile bir süredir kraliyet skandalları ve dramaları hakkında özel bölümler serisi için görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

        Daily Mail'e konuşan kaynaklar, altıncı sezonla final yapan 'The Crown' çatısı altında, Andrew'un hikayesini anlatan, sınırlı sayıda bölümden oluşan bir dizi yapılması konusunda ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını belirtti.

        4 Kasım 2016'dan 14 Aralık 2023'e kadar yayınlanan 'The Crown' dizisi, yayınlandığı süre boyunca toplam 21 Emmy ödülü kazandı.

        Netflix'in yanı sıra Disney Stüdyoları ve Amazon'un da Andrew skandalıyla ilgili projeler üretmek için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

        'The Crown' dizisi altı sezon sürdü
        'The Crown' dizisi altı sezon sürdü

        ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

        Andrew Mountbatten-Windsor, gizli ticari belgelerini Epstein'e ilettiği iddiasıyla kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle, 19 Şubat'ta gözaltına alınıp sorgunun ardından serbest bırakıldı. Gözaltı, monarşi karşıtı aktivist Graham Smith'in Andrew'u kamu görevinde usulsüzlük iddiasıyla polise şikayet etmesinden bir ay sonra gerçekleşti. Yargılaması devam eden Andrew, suçlu bulunması halinde, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

