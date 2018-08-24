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Akşam Life'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, daha önce 10 yaşındaki kızının kendi kızlık soyadı olan ‘Körmükçü’yü kullanması için mahkeme açan oyuncu, 7 bin TL nafaka ile 200 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti.