Eski sevgilisinden Diddy'e tecavüz suçlaması

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Buna karşılık Ventura'nın avukatı Douglas Wigdor da bir açıklama yaptı ve "Bay Comb's, Ventura'ya onu susturması ve bu davanın açılmasını engellemesi için sekiz haneli rakamlar teklif etti. Bayan Ventura onun bu çabalarını reddetti ve sessizlik içinde acı çeken tüm kadınların sesi olmaya karar verdi. Bayan Ventura cesaretinden dolayı alkışlanmalıdır" dedi.