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        Haberler Gündem Güncel 80'LİK YÖNTEM! Son dakika: Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!

        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!

        İstanbul'da kendisini yabancı uyruklu kuyumcu olarak tanıtan bir kişi, 1980'lerde kullanılan bir dolandırıcılık yöntemiyle 5 ilçede 5 kişiyi dolandırdı. Dolandırıcı kendisini yabancı uyruklu olarak tanıtıp külçe altın görünümünde 130 TL değeri olan çakmakları, 5 kişiye 20 bin liraya sattı. Bu satışı yaparken karşısındakini ikna etmek için, müşteri gibi gelen bir arkadaşı "Çok ucuza veriyorsun hemen alayım" diyor. Çakmaklardan birini bu şekilde arkadaşına satan dolandırıcı müşteriyi ikna ediyor. Bu yöntem 1980'lerde çok kullanılıyordu

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:27
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        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
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        Polisi harekete geçiren akıllara durgunluk veren olay, Aziz K.’nın emniyete yaptığı başvuru ile başladı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre. Aziz K., kendisini kuyumcu olarak tanıtan yabancı uyruklu bir kişinden külçe altın görünümlü çakmak aldığını ancak aldığı altının sahte olduğu ortaya çıkınca şikayetçi olmak istediğini söyledi.

        NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

        Aziz K. emniyete verdiği ifadede yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı. İddiaya göre mağdur adam, Adnan Kahveci Mahallesindeki bir cadde üzerinde yürürken, yanına bir kişi yanaştı. Kendisinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyen kişi, “Ülkemde kuyumculuk yapıyorum, savaştan kaçmak zorunda kaldım. Elimde külçe altından yapılmış birkaç çakmak var. Para lazım, çok uygun fiyata satarım” dedi.

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        1980’LERİN YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

        Aziz K. önce ilgi göstermedi. Bu sırada ikilinin yanına bir kişi daha yanaştı. Gelen kişi altın görünümlü çakmağı görünce, hemen satın almak istediğini söyledi. Yaklaşık 20 bin lira ödeyen kişi, başka parası olmadığını belirterek, “Param olsa hepsini alırdım” dedi. Daha sonra ise uzaklaştı. Oysa 20 bin lira parayla sözde altın çakmak alan kişi dolandırıcının arkadaşıydı. 1980’lerde kullanılan bu dolandırıcılık yönteminden habersiz olan Aziz K. yaşananları görünce, para kazanacağını düşünerek, külçe altın görünümlü çakmaklardan birini almaya karar verdi. Bunun için 18 bin 200 lira para ödedi.

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        İnternette 130 liraya satılan çakmağa 18 bin 200 lira ödeyen Aziz K., tanıdığı bir kuyumcuya gidince dolandırıldığını anladı. Aziz K.’nın emniyette yaptığı şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda aynı yöntemle, farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy’de benzer olayların yaşandığı anlaşıldı. Diğer mağdurların toplamda 49 bin lira ve bin 500 dolar dolandırıldıkları tespit edildi.

        70 SUÇ KAYDI VAR, 5 SUÇTAN SEVK EDİLDİ, SERBEST KALDI

        Beylikdüzü İlçe Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüphelinin Mustafa P. olduğu tespit edildi. Mustafa P., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu öğrenildi. Mustafa P. emniyetteki işlemlerin ardından 5 ayrı “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adliyeye gönderildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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