Eski Van Şehri'nde geleneksel sanatlar yaşatılacak

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların restorasyon çalışmaları sürüyor. Milattan Önce 3000'li yıllardan 20. yüzyıla kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eski Van Şehri, yaklaşık 450 bin metrekarelik bir alana kurulmuş durumda.

Tarihi şehir; Urartu, İskit, Med, Pers, Roma ve Sasani gibi kadim medeniyetlerin ardından 7. yüzyılda İslam hâkimiyetine geçti. 1069 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından fethedilen şehir, Osmanlı dönemine kadar farklı Türk-İslam devletlerinin yönetiminde kaldı. 20. yüzyılın başlarında ise Ermeni isyanları ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu.

REKLAM

Eski Van Şehri'nde yer alan tarihi yapılar arasında 12. yüzyıldan kalma Ulu Cami, 13-14. yüzyıla tarihlenen Kızıl Minareli Cami, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii gibi önemli eserler bulunuyor. 2024 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla kadim kentin mimari dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Van Valisi Ozan Balcı da bölgede incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Eski Van Şehri'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Burada açıklama yapan Ozan Balcı, görkemli Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Balcı, "Burası, Eski Van şehridir. Yukarıda Süleyman Han Camii bulunuyor ve onun restorasyonunu tamamladık. Bunun dışında, gördüğünüz Kaya Çelebi Camii'nin drenaj çalışmalarını yapıyor ve restorasyonunu tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ibadete açacağız. Yine burada yer alan Kızılminareli Camii'nin restorasyonu sürüyor. Hemen yanında bulunan hamamın da restorasyonunu yapacağız. Kalenin altında bulunan Miri Ambar'ın restorasyonu devam ediyor. Hüsrev Paşa Hanı'na 44 dükkân yapılacak, bu çalışmalar da sürüyor. 800 yıllık tarihi bir eser olan Ulu Camii ise yıllardır depremler nedeniyle virane durumda. Onun da restorasyonu devam ediyor. İleride Abbas Ağa Camii var, orada da restorasyona başladık. Horhor Camii'nin çevre düzenlemesini tamamladık, ibadete açtık. Ayrıca Eski Van şehrinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından geleneksel sanatların yaşatılacağı bir mahalle kurulacak. Böylece burası sadece tarihi eserleriyle değil, kültürel zenginliğiyle de bir merkez haline gelecek" dedi.