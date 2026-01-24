Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de 3 katlı binada yangın çıktı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:01
        Eskişehir'de 3 katlı binada yangın çıktı
        Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.  (DHA) 

