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Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor

Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
DHA

Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi´nde kağıt, plastik ve metal geri dönüşüm fabrikasında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçileri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler, açık alanda depolanan kağıt ve plastiklerin yanı sıra kullanılmış hurda beyaz eşyaların da bulunduğu alandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; dışarıdan ise fabrikaya ait hurda vinci ile alevlerin üzerine toprak atılarak söndürme çalışmasına destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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