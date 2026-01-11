Eskişehir'de haber alınamayan kargo çalışanı ölü bulundu
Eskişehir'de kargo çalışanı Buğra Karahisar, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen Karahisar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı
Eskişehir'de Buğra Karahisar (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karahisar’ın ‘şüpheli’ görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
YAKINLARI ULAŞAMADI, POLİSE HABER VERDİ
DHA'nın haberine göre; Eskişehir'de Tepebaşı ilçesindeki 4 katlı binanın en üst katında oturan kargo çalışanı Buğra Karahisar’ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Kapısı çilingire açtırılarak eve giren ekipler, Buğra Karahisar’ı hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Karahisar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Buğra Karahisar’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK
Buğra Karahisar’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.