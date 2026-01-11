Eskişehir'de haber alınamayan kargo çalışanı ölü bulundu

Eskişehir'de Buğra Karahisar (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karahisar’ın ‘şüpheli’ görülen ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI ULAŞAMADI, POLİSE HABER VERDİ

DHA'nın haberine göre; Eskişehir'de Tepebaşı ilçesindeki 4 katlı binanın en üst katında oturan kargo çalışanı Buğra Karahisar’ın yakınları, kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Kapısı çilingire açtırılarak eve giren ekipler, Buğra Karahisar’ı hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Karahisar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Buğra Karahisar’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Buğra Karahisar’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.