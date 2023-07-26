Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan biri ağır 3 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de silahlı kavga
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emek Mahallesi Sevinç Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet G, Ramazan D. ile Veysi B. yaralandı.

        Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başından yaralanan Muhammet G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan E.Ş, S.K, U.Y, K.K. ile K.D. tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #Eskişehir
        #Silahlı kavga
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Maçta 4 gol var
        Maçta 4 gol var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler