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        Haberler Gündem Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü - Güncel haberler

        Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:14
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        Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokağı'nda, alkollü oldukları iddia edilen Doğan Ç. (18), Y.E. (19) ve M.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan Ç. ve Y.E. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve yaralama şüphelisi M.T'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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