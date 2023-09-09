Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri boğuldu
Anne Belma Akar, çocukları Kübra Akar (16) ve Muhammet Akar (10) ile Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen çay kenarında oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle çocuklar suya düştü.
KARDEŞLERDEN BİRİ VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE KURTARILDI
Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Muhammet Akar, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Suda kaybolan Kübra Akar'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından çaydan çıkarıldı.
Akar'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.