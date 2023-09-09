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        Haberler Gündem Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti

        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 02:39 Güncelleme: 09.09.2023 - 02:39
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        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
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        Anne Belma Akar, çocukları Kübra Akar (16) ve Muhammet Akar (10) ile Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen çay kenarında oturduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle çocuklar suya düştü.

        KARDEŞLERDEN BİRİ VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE KURTARILDI

        Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Muhammet Akar, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Suda kaybolan Kübra Akar'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından çaydan çıkarıldı.

        Akar'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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