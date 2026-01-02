Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi yaralandı

        Eskişehir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 8. kilometresinde Oğuzhan Çiftçi (22) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

        Bariyerlere çarpıp takla atan araç ters döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

        Ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi (22) ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hırsız, otomobilin camındaki yazı sayesinde yakalandı

        Şanlıurfa'da bir çok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde yakalandı.

        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi