Eskişehir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı
Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 8. kilometresinde Oğuzhan Çiftçi (22) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarpıp takla atan araç ters döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirledi.
Ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi (22) ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Fotoğraf: AA, temsilidir.