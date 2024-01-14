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        Haberler Gündem Bu karede bir yanlışlık var! Aşı nakil aracı bile kendi yerine park edemiyor! Eskişehir'de tepki toplayan görüntü...

        Boş olması gereken alana sürücüler araçlarını park ediyor

        Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın önünün park alanı haline çevrilmesi nedeniyle bir aşı nakil aracının kendi yeri yerine tramvay yolunun kenarında durduğu görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:22
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        Bu karede bir yanlışlık var!
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        Eskişehir'de park yapılmasının yasak olduğu alana araçlarını bırakan duyarsız sürücüler, çevredeki vatandaşların tepkisine neden olurken görüntü kirliliği oluşturdu.

        Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde İki Eylül Caddesi ile Şair Fuzuli Caddesi'ni bağlayan sokağa yol boyunca park edilen araçlar görüldü.

        KURALLARI UMURSAMIYORLAR

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        Normalde park yapılmasının yasak olduğu bilinen bölgede sürücülerin bu şekilde kuralları umursamayarak sokağı daraltması yayaların tepkisini topladı.

        Demir duba olarak kullanılan engellerde duyarsız sürücülere engel olamadı.

        NAKİL ARACI KENDİ YERİNDE DURAMIYOR

        Ayrıca, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın önünün de park alanı haline çevrilmesi nedeniyle bir aşı nakil aracının kendi yeri yerine tramvay yolunun kenarında durduğu görüldü.

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        #Eskişehir
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