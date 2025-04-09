Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset! Eskişehir'de, kent merkezinde sabah işlerine gidenler Porsuk çayında hareketsiz bir kişi gördü. Polisin yaptığı incelemede cesedin 20 yaşındaki Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:28 facebook

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