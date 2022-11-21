Eskişehir´de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin durdurduğu tankerde kaçak ve karışımlı 22 bin litre akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen tanker, kent girişinde takibe alınarak durduruldu. Tankerde kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 22 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Tanker sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-11-21 14:27:17



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